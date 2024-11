Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Beförderungszeremonie der Freiwilligen Feuerwehren Bremerhavens

Bremerhaven (ots)

In einer feierlichen Zeremonie ehrte die Feuerwehr Bremerhaven, am 19. November 2024, ihre Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren. Im Beisein des Dezernenten der Feuerwehr, Stadtrat Peter Skusa, sowie des Leiters der Feuerwehr, Jens Cordes, wurden Ernennungen und Beförderungen vorgenommen. Gleichzeitig wurden langjährige Jubiläen feierlich gewürdigt.

Stadtrat Skusa betonte in seiner Ansprache die Bedeutung und das Engagement der Freiwilligen Feuerwehren: "Wie leistungsfähig die Freiwilligen Feuerwehren sind, hat sich am vergangenen Wochenende erneut eindrucksvoll gezeigt. Nach einem fordernden Gebäudebrand in der Stresemannstraße habt ihr euch bei der großen Einsatzübung im Hafentunnel erneut bewährt. Mein Dank gilt euch und euren Familien, die euch den Rücken freihalten. Ihr leistet eine unverzichtbare Arbeit, die Bremerhaven sicherer macht."

In einem feierlichen Rahmen wurden folgende Ernennungen bekannt gegeben: Bereichsführer: Michael Krawitowski, Bereitschaftsführer: Tim Gräwe, Wehrführer Wulsdorf: Michael Braatz, Stellvertretender Wehrführer Wulsdorf: Kai Brünjes, Wehrführer Weddewarden: Christian Kück, Stellvertretender Wehrführer Weddewarden: Norman Kramer

Insgesamt wurden 15 Einsatzkräfte befördert:

- Freiwillige Feuerwehr Bremerhaven-Lehe:

Regis Fwansoni (Feuerwehrmann), Oliwier Weskida (Feuerwehrmann), Julius Sclavi (Oberfeuerwehrmann), Benjamin Fuhrmann (Brandmeister), Marc Bruckmann (Erster Brandmeister), Marcus Geller (Oberbrandmeister), Daniel König (Oberbrandmeister), Christopher Schmidt (Oberbrandmeister), Tim Gräwe (Brandamtmann)

- Freiwillige Feuerwehr Bremerhaven-Weddewarden:

Christian Feldhausen (Feuerwehrmann), Normen Kramer (Hauptbrandmeister), Christian Kück (Brandinspektor), Michael Krawitowski (Brandrat)

- Freiwillige Feuerwehr Bremerhaven-Wulsdorf:

Sven Schmidt (Brandmeister), Michael Braatz (Brandinspektor)

Auch langjährige Verdienste wurden gewürdigt:

- Für 25 Jahre im Dienst wurden Marc Bruckmann, Kai Brünjes, Tim Gräwe, Jens Kracke, Michael Krawitowski, Marina Kück, Alexander Raake und Sven Thiele ausgezeichnet.

- Für 40 Jahre im Dienst wurden Ullrich Knoll und Jens Kracke geehrt.

Jens Cordes dankte allen Einsatzkräften abschließend: "Wir danken euch für euren unermüdlichen Einsatz und eure unverzichtbare Unterstützung für die Sicherheit unserer Stadt."

Die Freiwillige Feuerwehr Bremerhaven lädt Interessierte ein, Teil einer engagierten Gemeinschaft zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://feuerwehr.bremerhaven.de/ff oder auf den Social-Media-Kanälen der Wehren.

