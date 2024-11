Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Schwerer Verkehrsunfall in Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Gegen 6 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven durch die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Einsatzmeldung. Auf der Straße Am Luneort war ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war auf dem Deich auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer befand sich noch im Fahrzeug und musste von der Feuerwehr mithilfe von technischem Gerät befreit werden. Die medizinische Versorgung an der Einsatzstelle wurde durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven sichergestellt. Anschließend wurde die Person in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert.

Die Einsatzstelle wurde der Polizei Bremerhaven übergeben. Diese hat die Unfallursachenermittlung übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell