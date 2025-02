Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wechsel auf der "Kommandobrücke" der Kreispolizei Olpe

Im Jahr 2019 hatte Polizeidirektor Jürgen Griesing seine Dienstgeschäfte als Abteilungsleiter der Polizei im Kreis Olpe aufgenommen.

Landrat Theo Melcher verabschiedete ihn nun in den wohlverdienten Ruhestand. "Jürgen Griesing hat als Kapitän das Schiff in den letzten Jahren durch unruhige See sicher und verlässlich geführt. Coronakrise, Ukrainekrieg, Fußball-Europameisterschaft und viele herausragende Einsatzlagen haben die Mitarbeiten-den der Kreispolizeibehörde Olpe in dieser Zeit sehr gefordert. Jürgen Griesing war sowohl für seine Kolleginnen und Kollegen, als auch für mich immer ein verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner. Ich danke ihm außerordentlich für seine Zusammenarbeit und wünsche ihm und seiner Familie im wohlverdienten Ruhestand alles erdenklich Gute, Glück und Gesundheit", so Theo Melcher.

Auch Jürgen Griesing blickte positiv auf seine Zeit in Olpe zurück: "Nachdem ich in den letzten vierzig Jahren eine ganze Bandbreite an polizeilichen Aufgaben kennengelernt habe, habe ich meinen Dienst in den letzten fünf Jahren sehr gerne hier im Sauerland versehen", so der eingefleischte Siegerländer. Und er ergänzt: "Vor allem im Wachdienst hat sich ein junges Team entwickelt und einige Füh-rungsfunktionen sind aufgrund vieler Pensionierungen neu besetzt worden. Die Sicherheit im Kriminalitäts-, Verkehrs- und Einsatzbereich ist im Kreisgebiet stabil geblieben und ich wünsche mir sehr, dass das so bleibt oder sogar besser wird. Professionelle und wertorientierte Polizeiarbeit wird wegen der gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen auch in Zukunft sehr wichtig bleiben."

Doch wo ein Ende ist, ist bekanntlich auch ein neuer Anfang. Und so konnte Landrat Melcher das "Ruder" der Kreispolizeibehörde Olpe direkt an Polizeidirektor Ralf Kluxen übergeben. Ralf Kluxen übernimmt seit 1. Februar die Dienstgeschäfte als Abteilungsleiter der Polizei.

"Ich bin froh, dass es mit Polizeidirektor Ralf Kluxen einen nahtlosen Übergang gibt. Eine längere Vakanz auf diesem wichtigen Posten wäre nur schwer zu kompensieren gewesen. Daher freue ich mich, ihn als neuen Abteilungsleiter Polizei begrüßen zu dürfen", hieß Theo Melcher seinen neuen Polizeichef willkommen.

Der 56-Jährige Kluxen ist in Düsseldorf geboren, ledig, und seit knapp fünf Jahren mit einer Lebenspartnerin (ist im Kreis Olpe geboren) zusammen. Durch zahlreiche Spaziergänge, Wanderungen und Radausflüge hat er den Kreis Olpe in den letzten Jahren schon intensiv erkundet.

"Ich habe hier viele nette und liebenswerte Menschen kennengelernt, mit einigen davon bin ich mittlerweile befreundet. Ich fühle mich in Olpe sehr wohl und glücklich. In meiner Freizeit treffe ich gerne Freunde und Bekannte, gehe gerne und viel mit meiner Lebensgefährtin spazieren und wandern oder mache Touren mit dem Rad. Außerdem bereisen wir gerne nahe und ferne Ziele", so Kluxen.

Kluxen ist bereits seit Jahrzehnten Polizeibeamter und begann seine Ausbildung 1987 bei der "Schutzpolizei". Nach seinem Dienst bei der Hundertschaft mit zahlreichen Einsatzwahrnehmungen (Veranstaltungen, Versammlungen, Fußballeinsätze, usw.) war er im Wach- und Wechseldienst beim Polizeipräsidium Düsseldorf eingesetzt.

Während und unmittelbar nach seinem Aufstieg in den gehobenen Dienst war Kluxen als Sachbearbeiter im Ermittlungsdienst der Kriminalpolizei in Düsseldorf und beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Hier arbeitete er unter anderem in den Bereichen "Raub", "Polizeilicher Staatsschutz", "Kriminalwache", "Sittendelikte", "Vermisste" und "Unbekannte Tote".

Im Jahr 2004 folgte dann der Aufstieg in den Höheren Polizeivollzugsdienst. Seit-dem sammelte Ralf Kluxen Erfahrungen in Leitungsfunktionen beim Polizeipräsidium Essen und dem Landeskriminalamt in Düsseldorf.

Ralf Kluxen freut sich schon sehr auf die zukünftigen Aufgaben als Abteilungsleiter der Polizei. Dabei hat er auch klare Vorstellungen:

"Als Abteilungsleiter Polizei trage ich unter der Leitung des Behördenleiters, Herrn Landrat Theo Melcher, zusammen mit allen Angehörigen unserer Behörde, eine hohe Mitverantwortung für die Sicherheit der Menschen, die im Kreis Olpe wohnen, arbeiten, einkaufen, essen gehen, einen Ausflug machen oder sich aus anderen Gründen hier aufhalten oder durchreisen. Dabei ist die Polizei des Kreises Olpe schon sehr gut aufgestellt. Dies soll so bleiben, vielleicht können wir ja auch noch ein bisschen besser werden."

Abschließend machte Ralf Kluxen noch einmal deutlich, was ihm sehr am Herzen liegt: "Es ist mir besonders wichtig, dass Alle gesund und verletzungsfrei nach dem Dienst wieder nach Hause kommen. Wir alle nehmen wahr, dass die Akzeptanz, polizeiliche Maßnahmen zu tolerieren und zu befolgen, stetig abnimmt. Angriffe gegen Angehörige von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und anderen Hilfsorganisationen und auch gegen Angehörige der Kommunenverwaltungen sowie gegen Amts- und Mandatsträger sind landesweit auf einem Höchststand und steigen weiter. Wir alle können, nein müssen etwas dagegen tun. Ich bitte insbesondere auch die Vertreterinnen und Vertreter der Presse und die Bevölkerung dabei zu helfen, um diesen Straftätern Einhalt zu gebieten. Alle Menschen, die sich in den Dienst Anderer stellen, müssen ohne zusätzliche Gefahren - neben den Gefahren, die sich ohnehin schon aus der Tätigkeit ergeben - störungs- und angstfrei ihrer Arbeit nachgehen können."

Diesem Appell schloss sich auch Theo Melcher an. Er wünschte dem "obersten Polizeibeamten" des Kreises Olpe eine glückliche Hand für die kommenden Entscheidungen und freut sich ebenso auf die zukünftige Zusammenarbeit.

