POL-HB: Nr,; 0781--Anzeigen nach Demo im Viertel

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, Arend-Klauke-Straße Zeit: 12.12.24, 12.15 Uhr Zwei unbekannte Männer überfielen am Donnerstag in Vegesack einen 69 Jahre alten Bremer in seiner Wohnung. Die Räuber erbeuteten Bargeld und flüchteten. Zwei Männer klingelten gegen 12.15 Uhr an der Tür des 69-Jährigen in der Arend-Klauke-Straße und gaben sich als Paketboten aus. An der geöffneten Tür wurde ...

