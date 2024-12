Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0778 --Mann durch Stich verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack Zeit: 11.12.24, ca. 15:00 Uhr

Ein 36 Jahre alter Mann ist in Vegesack am Mittwochnachmittag nach eigenen Angaben von mehreren Tätern attackiert worden, offenbar um ihn auszurauben. Dabei erlitt er unter anderem einen Messerstich. Die Polizei sucht Zeugen.

Der verletzte 36-Jährige bat am Vegesacker Bahnhofsplatz einen Passanten um Hilfe und gab an, etwa gegen 15:00 Uhr von drei Tätern angegriffen worden zu sein. Dabei soll er festgehalten und mehrfach geschlagen worden sein, vermutlich, um ihn auszurauben. Danach stellte er fest, dass er eine Stichverletzung in der Schulter hatte. Er konnte nicht angeben, wo genau der Vorfall stattgefunden hatte. Er musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Täter konnten lediglich oberflächlich beschrieben werden. Zwei sollen ca. 175 cm groß gewesen sein, einer mit 165 cm etwas kleiner.

Zeugen, die rund um den Vegesacker Bahnhof Beobachtungen gemacht haben, melden sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888.

