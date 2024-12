Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0776 --Fünf Fahrzeuge brennen in Bremer Neustadt - Hoher Sachschaden--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Gartenstadt Süd, Hinrich-Fehrs-Straße, Wilhelm-Raabe-Straße, Theodor-Storm-Straße Zeit: 11.12.24, 21.15 Uhr

Die Bremer Polizei ermittelt nach mehreren Fahrzeugbränden Mittwochabend in der Neustadt wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Am Abend brannten in örtlicher und zeitlicher Nähe insgesamt fünf Kraftfahrzeuge in verschiedenen Straßen der Bremer Neustadt, im Ortsteil Gartenstadt Süd. Die Feuerwehr löschte die Flammen, dennoch entstand ein Gesamtschaden von über 180.000 Euro.

Zunächst wurde der Polizei ein Feuer in der Hinrich-Fehrs-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein geparkter Seat bereits in Vollbrand. Wenig später meldeten Passanten einen weiteren Brand im Wendehammer der Wilhelm-Raabe-Straße: Ein VW-Firmen-Transporter war in Flammen aufgegangen, die sich auf zwei weitere abgestellte Fahrzeuge, einen Ford und einen Citröen, ausbreiteten und diese erheblich beschädigten. Kurz darauf erreichte die Einsatzkräfte eine dritte Meldung aus der Theodor-Storm-Straße. Hier brannte ein Fiat-Wohnmobil, das ebenfalls schwere Schäden davontrug.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und fragt: "Wer hat am Mittwochabend in der Gartenstadt Süd verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

