POL-REK: 20241208-1 Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Bedburg (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem bislang unbekannten Einbrecher. Er soll in der Nacht zu Freitag (6. Dezember) in einen Kiosk in Bedburg-Kirdorf eingebrochen sein. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll eine Person mit einer Kapuze bekleidet gegen 3 Uhr in einen Kiosk an der Theodor-Heuss-Straße eingebrochen sein. Eine Sicherheitsfirma habe den Einbruch ...

mehr