Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241206-3: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Bergheim (ots)

Täter verletzte zwei Männer bei seiner Flucht

Polizisten haben am Donnerstagnachmittag (5. Dezember) einen Mann (33) in Bergheim vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, Waren aus einem Supermarkt gestohlen und bei seiner Flucht zwei Männer (20, 53) leicht verletzt zu haben. Der Tatverdächtige muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten.

Gegen 17.40 Uhr sollen der 20-Jährige sowie ein weiterer Mitarbeiter des Marktes an der Kölner Straße beobachtet haben, wie der Tatverdächtige Waren in seinen Rucksack gesteckt habe. Als der 33-Jährige Richtung Ausgang gegangen sei, sollen sie ihn verfolgt und angesprochen haben. Daraufhin habe der Mann versucht, zu flüchten und die zwei Angestellten sollen ihn gemeinsam mit dem 53-Jährigen festgehalten haben. Der mutmaßliche Dieb habe um sich geschlagen und getreten. Die drei Mitarbeiter hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten fest.

Laut ersten Ermittlungen verfügt der 33-Jährige über keinen festen Wohnsitz. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest, ordneten eine Blutprobe an und fertigten eine Strafanzeige. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

