Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241205-4: Tatverdächtige nach Sprengung von Zigarettenautomaten festgenommen

Bergheim (ots)

Zeugen gaben wichtige Fahndungshinweise

Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag (5. November) in Bergheim-Rheidt zwei Verdächtige (36, 53) vorläufig festgenommen. Den Männern wird vorgeworfen einen Zigarettenautomaten mit Hilfe einer Sprengvorrichtung beschädigt und anschließend die Zigarettenschachteln entwendet zu haben.

Gegen 2.20 Uhr meldete sich ein Zeuge (59) über den Notruf der Polizei und machte Angaben zu einer Sprengung eines Automaten in der Straße "Am alten Bahnhof". Als die alarmierten Polizisten am Einsatzort eintrafen, zeigte der 59-Jährige auf einen der flüchtigen Verdächtigen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten den 36-Jährigen wenig später.

Etwa zeitgleich meldete sich ein zweiter Zeuge (40) bei den Beamten. Er zeigte ihnen ein Video, auf dem zwei Tatverdächtige die Waren aus dem Automaten vom Boden aufhoben und flüchteten. Weitere Polizisten begannen sofort mit der Fahndung nach dem zweiten Verdächtigen. Im Bereich "An der Höferstraße" fanden die Beamten ein geparktes Auto, in dem diverse Zigarettenschachteln und ein Kleidungsstück des möglichen weiteren Tatverdächtigen lagen. Den Schlüssel zu dem Fahrzeug hatte der bereits festgenommene 36-Jährige in seiner Hosentasche. Mit der Unterstützung eines Diensthundes suchten die Polizisten die weitere Umgebung ab und fanden den zweiten Tatverdächtigen in einem Gebüsch. Auch er ließ sich widerstandslos von den Beamten festnehmen.

Im Zuge der Spurensuche und -sicherung sowie der weiteren Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte fest, dass an dem möglichen Tatfahrzeug falsche Kennzeichen angebracht waren. Die Beamten stellten das Auto samt Kennzeichen, Diebesgut, die Überreste des Sprengkörpers, Handschuhe und Mobiltelefone sicher. Die beiden Beschuldigten müssen sich nun unter anderem in einem Verfahren wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, des Diebstahls, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie der Urkundenfälschung verantworten. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Kriminalkommissariats 21 bereits aufgenommen. (hw)

