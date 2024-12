Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241205-3: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Mitarbeiter des Geschäfts leicht verletzt

Polizisten haben am Mittwochmittag (4. Dezember) einen mutmaßlichen Ladendieb (35) in Wesseling vorläufig festgenommen. Er soll mit seiner Beute das Geschäft verlassen und auf der Flucht einen Mitarbeiter leicht verletzt haben.

Laut ersten Informationen soll der 35-Jährige in einem Supermarkt an der Eichholzer Straße gegen 13.20 Uhr verschiedene Waren in einer Tasche und seiner Jacke verstaut und das Geschäft ohne zu zahlen verlassen haben. Als ein Mitarbeiter den Beschuldigten auf der Flucht vor dem Geschäft festhalten wollte, habe dieser ihn geschubst und einen Finger verdreht. Polizisten erkannten den Beschuldigten vor Ort wieder. Er steht im Verdacht, bereits gegen 10 Uhr in einem Supermarkt an der Flach-Fengler-Straße einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Die Beamten nahmen den 35-Jährigen vorläufig fest. Laut ersten Ermittlungen verfügt er über keinen festen Wohnsitz. Ein Arzt entnahm auf Anordnung einer Richterin beim alkoholisierten Beschuldigten eine Blutprobe. Der Beschuldigte muss sich nun in Verfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und des räuberischen Diebstahls verantworten. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell