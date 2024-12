Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241205-1: Zeugensuche nach Brand an Auto

Bergheim (ots)

Ermittlungen dauern an

In der Nacht zu Donnerstag (5. Dezember) ist in Bergheim ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 suchen Zeugen und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen geriet der Smart aus bislang ungeklärter Ursache gegen Mitternacht in Brand. Alarmierte Polizisten nahmen den Sachverhalt auf. Der Geschädigte teilte mit, dass er sein weißes Auto am Vorabend an der Fortunastraße geparkt habe. Polizisten sicherten Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell