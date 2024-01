POL-PPRP: Rollerfahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagnachmittag (21.01.2024), gegen 15:15 Uhr, war ein 28-Jähriger zu Fuß in der Hemshofstraße unterwegs und wollte diese an einem Fußgängerüberweg an der Einmündung zur Kurzen Straße queren. Ein 61-jähriger Autofahrer war auf der Hemshofstraße in Richtung Rheinuferstraße unterwegs und übersah den querenden Fußgänger. Er konnte dem Fußgänger zwar noch ausweichen, kollidierte ...

mehr