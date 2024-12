POL-REK: 241205-2: Schockanruf bei Senior - Aufmerksamer Bankmitarbeiter erkennt Betrug

Bergheim (ots) - Ermittlungen dauern an In der Nacht zu Donnerstag (5. Dezember) ist in Bergheim ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 suchen Zeugen und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ersten Ermittlungen geriet der Smart aus bislang ungeklärter Ursache gegen ...

mehr