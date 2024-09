POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Schortens (ots) - Am Dienstag, den 24.09.2024, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr, brachen unbekannte Täter ein Fenster eines Wohn-und Geschäftshauses in der Wangerooger Straße in Schortens auf. Zum Diebesgut können nach derzeitigem Stand keine Angaben gemacht werde. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever Tel. 04461-7449-0 in ...

