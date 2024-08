Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ölspur führt zu Unfallverursacher

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 6:30 Uhr, wurde der Polizei Ludwigshafen ein Unfall in der Ernst-Boehe-Straße gemeldet. Die dortige Verkehrsinsel und die darauf angebrachten Schilder waren beschädigt. Die alarmierten Polizeikräfte folgten einer Ölspur und konnten so einen verunfallten Transporter in der Bruchwiesenstraße kontrollieren. Der 26-jährige Fahrer gab zu, den Unfall verursacht zu haben. Er sei eingeschlafen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

