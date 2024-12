Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241206-2: Radfahrer stößt mit Fußgängern zusammen und flüchtet

Brühl (ots)

Zwei Leichtverletzte

Die Polizei fahndet derzeit nach einem Radfahrer, der am späten Donnerstagabend (5. Dezember) mit einer Fußgängerin (50) und einem Fußgänger (67) in Brühl kollidiert und danach geflüchtet sein soll. Er sei schlank, etwa 35 bis 40 Jahre alt und 175 bis 180 Zentimeter groß. Er habe einen Dreitagebart mit vereinzelten weißen Haaren gehabt und eine blaue Jacke getragen. Zur Klärung des Verkehrsunfallhergangs bitten die Sachbearbeiter den Radfahrer sowie Zeugen sich unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Laut ersten Informationen waren die Fußgänger gegen 22.45 Uhr auf dem Fuß- und Radweg der Rheinstraße von Brühl in Richtung Wesseling unterwegs. Plötzlich sei von hinten ein Mann auf einem Herrenfahrrad gegen den 67-Jährigen gefahren. Er sei gestürzt und dabei auf die 50-Jährige gefallen. Dabei wurden beide Fußgänger leicht verletzt. Der Fahrradfahrer sei ebenfalls gestürzt, als ein aufmerksamer Autofahrer angehalten habe, habe der Unbekannte sein Rad aufgehoben und sei davongefahren. Rettungskräfte brachten die beiden Leichtverletzten in Krankenhäuser.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell