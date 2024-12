Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241206-4: Unbekannter brach in Kiosk ein

Bedburg (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem bislang unbekannten Einbrecher. Er soll in der Nacht zu Freitag (6. Dezember) in einen Kiosk in Bedburg-Kirdorf eingebrochen sein.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll eine Person mit einer Kapuze bekleidet gegen 3 Uhr in einen Kiosk an der Theodor-Heuss-Straße eingebrochen sein. Eine Sicherheitsfirma habe den Einbruch registriert und umgehend die Polizei verständigt. Die alarmierten Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Nachdem der Nebel eines Sicherheitssystems aus den Räumlichkeiten des Kiosks entwichen war, betraten die Polizisten den Tatort und dokumentierten die Spuren. Sie fanden unter anderem neben einem zerbrochenen Fenster eine Axt und eine Kreuzhacke. Beide potenzielle Tatmittel stellten Kriminalbeamte sicher.

Hinweise zum Täter oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

