POL-HB: Nr.: 0779--Zeugenaufruf nach Raub in Wohnung

Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, Arend-Klauke-Straße Zeit: 12.12.24, 12.15 Uhr

Zwei unbekannte Männer überfielen am Donnerstag in Vegesack einen 69 Jahre alten Bremer in seiner Wohnung. Die Räuber erbeuteten Bargeld und flüchteten.

Zwei Männer klingelten gegen 12.15 Uhr an der Tür des 69-Jährigen in der Arend-Klauke-Straße und gaben sich als Paketboten aus. An der geöffneten Tür wurde er plötzlich von zwei Maskierten niedergeschlagen und gewaltsam in die Wohnung zurückgedrängt. Dort fesselten sie den Senior mit Klebeband und bedrohten ihn mit einem Messer. Anschließend durchsuchte das Duo die Wohnung, entwendete Bargeld und flüchtete. Der 69-Jährige konnte sich nach einiger Zeit selbst befreien. Er erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei fragt: Wer hat Donnerstagmittag in diesem Zusammenhang in der Arend-Klauke-Straße und näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben? Die etwa 20 bis 25 Jahre alten Männer waren dunkel gekleidet und mit dunklen Gesichtsmasken maskiert. Laut Aussagen des Seniors sprachen sie möglicherweise türkisch untereinander. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

