POL-ST: Steinfurt, Falsche Paypal-Mitarbeiter rufen an

Steinfurt (ots)

In Steinfurt ist am Dienstagvormittag (10.12.) eine ältere Frau von einem angeblichen Paypal-Mitarbeiter angerufen worden.

Der Mann sagte der Frau, dass von ihrem Konto ein Betrag von 399 Euro aus Russland abgebucht worden wäre. Der Unbekannte bat die Frau daraufhin, eine Fernwartungssoftware auf ihren Computer aufzuspielen, um dem Mann Zugriff auf ihren Rechner zu gewähren. Dort führte der Unbekannte dann Transaktionen durch und sagte der Frau, sie dürfe 24 Stunden lang nichts an ihrem PC machen. Da wurde der Steinfurterin klar, dass sie einem Betrug aufgesessen war.

Sie kontaktierte sofort ihre Bank, die ihr bestätigte, dass ein mittlerer vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht sei. Dieser konnte jedoch von der Bank zurück gebucht werden.

Eine ähnlich gelagerte Legende wurde einer jungen Frau in Steinfurt ebenfalls am Dienstag (10.12.) von einem angeblichen Payapl-Mitarbeiter am Telefon erzählt. Als in diesem Telefonat die Registrierung bei einer App erwähnt wurde, bei der es um Zahlungen mit Bitcoin ging, erkannte die Frau den Betrug und beendete das Gespräch. Ihr ist nach ersten Erkenntnissen kein Schaden entstanden.

Die Polizei warnt vor dieser und anderen Telefonbetrugsmaschen.

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie bei einem Anruf mit einem Sachverhalt oder einer Geschichte konfrontiert werden, die Ihnen eigenartig oder unglaubwürdig vorkommt.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifelsfall einfach auf!

- Installieren Sie niemals auf Anraten einer unbekannten Person Software auf Ihren Rechner und gewähren so dem unbekannten Anrufer Zugriff auf Ihren PC. Auch wenn der Unbekannte behauptet, es sei dazu da, um Sie vor Schaden zu bewahren.

- Geben Sie am Telefon niemals Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen sowie zu Zugangsdaten für Internetseiten preis.

- Gehen Sie niemals auf Geldforderungen ein, die am Telefon oder auch per Kurznachricht auf dem Handy - Stichwort: Messenger-Betrug - gestellt werden.

- Sind Sie Opfer eines Telefonbetrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

- Sind bereits Geldbeträge an ein unbekanntes Konto überwiesen oder eingezogen worden? Dann kontaktieren Sie möglichst schnell Ihre Bank. In manchen Fällen ist es möglich, die Überweisungen zu stoppen oder Geld zurück buchen zu lassen.

Informationen zu weiteren Betrugsmaschen und Handlungsanweisungen, wenn es zum Betrug gekommen ist: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

