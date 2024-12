Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Lagerhalle, hunderte Meter Kabel entwendet

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag (09.12.), 19.45 Uhr bis Dienstag (10.12.), 07.00 Uhr in eine Lagerhalle am Nienborger Damm in der Nähe des Kreuzwegs eingestiegen. Die Täter verschafften sich auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zur Lagerhalle. Von dort entwendeten sie mehrere hundert Meter Kabel. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

