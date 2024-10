Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Apotheker mit Faustschlag niedergestreckt

Euskirchen (ots)

Samstag Abend gegen 18:30 Uhr betraten zwei unbekannte Tatverdächtige die Apotheke auf der Roitzheimer Straße im dortigen HIT-Markt. Hier legten sie ein Rezept vor, welches für Betäubungsmittel ausgestellt worden war. Der Besitzer der Apotheke zweifelte das Rezept an und verlangte die Vorlage eines Ausweises, woraufhin die "Patienten" flüchteten. Der betroffene Apotheker nahm beherzt die Verfolgung auf und konnte die Tatverdächtigen einholen. Diese nahmen ihn jedoch in den Schwitzkasten, verabreichten ihm einen Faustschlag ins Gesicht und flüchteten, nachdem der Geschädigte zu Fall kam, in unbekannte Richtung. Beide Tatverdächtige können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

Männlich, ca. 1,80m groß, ca. 25-35 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, hellbraune und kurze Haare, leichter Drei-Tage-Bart, schlanke Statur, bekleidet mit einem weißenr Pullover.

Person 2:

Männlich, marokkanische Nationalität, ca. 1,70m groß, ca. 25-35 Jahre alt, dunkel bekleidet, dunkle, schwarze Locken.

Ermittlungen wegen Körperverletzung und Urkundenfälschung werden eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell