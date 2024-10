POL-EU: Räuberischer Diebstahl

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Donnerstag (24. Oktober) kam es um 23.50 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Oststraße in Euskirchen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort einen augenscheinlich alkoholisierten 59-Jährigen mit einer kleinen Wunde an der Hand antreffen. Der 59-Jährige gab an, dass Display des Ticketautomaten mit seiner Faust eingeschlagen zu haben. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt und ein Platzverweis für den ...

