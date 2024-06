POL-WOB: Einbruch in Getränkemarkt - Einbrecher entwenden Tabakwaren

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße 13.06.2024, 13.30 Uhr Am Donnerstagnachmittag schlug ein unbekannter Täter einem 48 Jahre alten Fahrradfahrer an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg ins Gesicht und flüchtete unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 48-Jährige am frühen Donnerstagnachmittag mit seinem Rad den Radweg an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Innenstadt. Vor ...

