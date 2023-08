Delmenhorst (ots) - Eine bislang unbekannte Person hat am Dienstag, 01. August 2023, einen Diebstahl in einem Discountmarkt in Hude verübt. Der Mann floh anschließend zu Fuß durch Hude. Die Polizei sucht Zeugen. Der Mann hielt sich um 14:10 Uhr in einem Discountmarkt in der Langenberger Straße, Höhe Hermann-Allmers-Straße, auf und nahm zwei Elektroartikel an ...

mehr