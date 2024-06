Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter schlägt Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

13.06.2024, 13.30 Uhr

Am Donnerstagnachmittag schlug ein unbekannter Täter einem 48 Jahre alten Fahrradfahrer an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg ins Gesicht und flüchtete unerkannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 48-Jährige am frühen Donnerstagnachmittag mit seinem Rad den Radweg an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Innenstadt. Vor einem Geschäft musste er eine Vollbremsung machen, da ein kleiner Hund vor sein Fahrrad lief. Als der Wolfsburger den Hundehalter ansprechen wollte, habe dieser dem 48-Jährigen unvermittelt mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Dabei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Unbekannte ging mit seinem kleinen, zotteligen schwarz-weißen Hund in Richtung Siegfried-Ehlers-Straße weiter und der Fahrradfahrer fuhr zur Polizei und erstattete eine Anzeige.

Der Hundehalter soll etwa 1,85 Meter groß sein, eine kräftige Statur haben und dem europäischen Phänotyp entsprechen. Er soll schulterlange dunkle Haare gehabt haben, die zu zwei Zöpfen gebunden waren und einen Jogginganzug getragen haben.

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten mit Hund geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

