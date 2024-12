POL-ST: Rheine, Fahrzeug beschädigt - Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Am Dienstag (10.12.) ist es in der Innenstadt auf dem Parkplatz "Am Klostergarten" zu einem Unfall gekommen. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein auf dem Parkplatz abgestellter grauer Opel Astra Sports Tourer wurde in der Zeit von 11.25 Uhr bis 12.00 Uhr im hinteren linken Kotflügel- und Radkastenbereich ...

