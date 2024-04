Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gestrige Erstmeldung VU-Mudersbach

Mudersbach (ots)

Am Do., 04.04.2024, ereignete sich in der Ortslage Mudersbach, auf der B 62, gegen 13:30 Uhr ein größerer Verkehrsunfall.

Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer befährt innerhalb der Ortschaft Mudersbach die Siegstr. in Richtung B62. An der Einmündung Siegstr./B62, deren Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt ist, biegt er nach links auf die B62 in Rtg. Kirchen ab. Er missachtet hierbei den Vorrang einer von rechts aus Richtung Siegen kommenden 65-jährigen Pkw-Fahrerin, welche auf der B 62 fährt. Es kommt zur Kollision beider Fahrzeuge. Die 65-jährige verliert hierdurch die Kontrolle über ihren PKW, gerät ins Schleudern, überfährt dadurch eine Verkehrsinsel in Fahrbahnmitte und gerät auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidiert sie mit der linksseitigen Schutzplanke sowie einer auf der B 62 entgegenkommenden 34-jährigen Pkw-Fahrerin. Durch den Unfall werden 3 Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

