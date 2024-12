POL-ST: Ibbenbüren, Pkw kollidiert mit Baum

Rheine (ots) - Auf dem Parkplatz des Baumarkts OBI an der Paulstraße ist es am Dienstag (10.12.) in der Zeit von 10:10 Uhr bis 10:21 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein weißer Ford S-Max ist in der angegebenen Zeit von einem unbekannten Fahrzeug im vorderen rechten Kotflügel- und Radkastenbereich beschädigt worden. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzt etwa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich nach ...

