POL-PDKL: LKW von Baustelle entwendet

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Die Mitarbeiter einer Baustelle staunten nicht schlecht, als plötzlich ein LKW auf ihrer Baustelle fehlte. Der LKW, weiße Fahrerkabine und offene Pritsche, wurde vermutlich in der Nacht des 24.10.2024 von der Baustelle in der Lach entwendet. Ein weiterer auf dem Baustellengelände abgestellter LKW wurde zudem erheblich beschädigt. Die bislang unbekannten Täter gelangen vermutlich durch den Baustellenzaun auf das Gelände. Zeugen die in der besagten Tatnacht etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kusel telefonisch unter der 06381/919-0 oder per Mail (pikusel@polizei.rlp.de) zu melden. (Meldungen bei der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373-822-0) |pikus

