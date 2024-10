Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kerwestrauß in Flammen

Konken (ots)

Ein neben der Turnhalle in der Hochstraße stehender Kerwestrauß sorgt am vergangenen Sonntagnachmittag für großes Aufsehen auf der Konkener Kerwe. Dieser wurde durch bislang unbekannte Täter angezündet. Der in Vollbrand stehende Strauß wurde allerdings schnell durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen könnten, werden telefonisch unter 06381/919-0 oder per E-Mail unter piku-sel@polizei.rlp.de entgegen genommen. |pikus

