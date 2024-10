Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholpegel von 0,65 bis 1,64 Promille

Ramstein-Miesenbach (ots)

In der Nacht zu Sonntag hat die Polizeiinspektion Landstuhl im Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt. Ein Hauptaugenmerk lag auf der Überprüfung der Verkehrsteilnehmenden, ob sie Alkohol getrunken haben. Kurz vor Mitternacht stoppte eine Streife einen Chryslerfahrer im Rathausring. Der junge Mann aus dem Kreisgebiet roch nach Alkohol und wurde zum Atemtest gebeten - demnach hatte er 0,65 Promille "intus". Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dass die Anhaltezeichen einer Polizeistreife missachtet wurden, ist einer Autofahrerin von der Mosel gegen 02.30 Uhr in der Maxstraße/Ludwigstraße zum Verhängnis geworden. Bei der folgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die junge BMW-Fahrerin nach Alkohol roch. Ein Atemtest ergab einen Pegel von 1,23 Promille. Die 19-Jährige musste deshalb zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Auf sie kommt eine Strafanzeige zu, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Und "last but not least" hatten es Polizeibeamte gegen 03.00 Uhr in der Straße Am Lanzenbusch mit einem weiteren alkoholisierten Fahrer zu tun. Der Atemtest zeigte einen Wert von 1,64 Promille an. Dem Mann aus dem Kreis Kusel wurde eine Blutprobe entnommen. Da er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und sein Audi nicht zugelassen war, erwarten den 37-Jährigen mehrerer Strafanzeigen. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell