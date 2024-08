Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendlicher bei Motorrollerunfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein Alleinunfall eines 17-jährigen Motorrollerfahrers hat sich am Freitag (9. August) gegen 23 Uhr auf der Kölner Straße ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Jugendliche mit seinem Roller die Straße in Richtung Stadtmitte. Er stürzte aus derzeit noch ungeklärter Ursache. Der Jugendliche verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Motorroller entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell