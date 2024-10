Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstähle aus Fahrzeugen

Kreis Kusel (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 25.10.2024 bis Sonntag, den 27.10.2024 kam es zu mehreren Diebstählen aus Autos im Dienstgebiet der Polizei Kusel. Hierbei wurden unter anderem in Bedesbach, Altenglan sowie Rammelsbach Scheiben von Fahrzeugen eingeschlagen und Wertgegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. Ermittler sicherten Spuren an den Tatorten und leiteten mehrere Strafverfahren ein. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen könnten, werden telefonisch unter 06381/919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de entgegen genommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden gezielt Autos angegangen, in denen sich Gegenstände befanden, die von außen erblickt werden konnten. Die Polizei appelliert daher erneut eindringlich: Bieten Sie Dieben keine Chance! Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück und vergewissern Sie sich stets, dass Sie Ihr Fahrzeug verschlossen haben. |pikus

