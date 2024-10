Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Personenschaden

Nußbach, Kreis Kusel (ots)

Motorradfahrer verliert ohne fremde Beteiligung die Kontrolle über sein Fahrzeug. Am Sonntagmittag fuhr der 70-Jährige mit seinem Zweirad auf der Landstraße von Nußbach in Richtung Rudolphskirchen. Auf gerader Strecke geriet er von der Fahrbahn ab und kam dabei zu Fall. Beim anschließenden Sturz zog er sich Verletzungen zu, welche nach erfolgter Erstversorgung durch den Rettungsdienst in einem Krankenhaus behandelt wurden. Sein beschädigtes Motorrad musste von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden. |pilek

