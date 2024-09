POL-BO: Zwei verletzte Radfahrer (73, 79) nach Unfall in Witten

Bochum (ots) - Eine Überraschung erlebte am Samstagabend, 7. September, der Betreiber eines Kiosks in Bochum-Wiemelhausen (71, aus Bochum) - und nicht nur er. Einbrecher drangen gegen 23.15 Uhr durch ein gekipptes Fenster in den Kiosk an der Querenburger Straße 46 ein und trafen auf den dort schlafenden Inhaber. Als dieser sie ansprach, wurde er tätlich angegriffen. Anschließend flüchteten die beiden Täter. Der ...

