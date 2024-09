Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Öschelbronn (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend ein Einfamilienhaus in Öschelbronn aufgesucht und sind letztlich mit Schmuck als Beute geflüchtet.

In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr hebelten die Einbrecher eine Türe auf und gelangten so ins Innere des in der Eschenstraße gelegenen Hauses. Die Räumlichkeiten wurden im Anschluss nach Wertgegenständen durchsucht. Dann flüchteten die Täter mit Schmuck, dessen Wert sich auf einen oberen dreistelligen Bereich beläuft.

Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

