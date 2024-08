Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drogen bei Schwerpunkteinsatz in der Neusser Innenstadt sichergestellt

Neuss (ots)

Am Donnerstag (01.08.) führten Kräfte der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis-Neuss einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Kriminalität im Bereich der Neusser Innenstadt durch.

Drei Beamte waren zu Fuß von der Nordkanalallee in Richtung Rosengarten unterwegs. Auf einer dortigen Brücke befanden sich drei Männer. Einer davon, ein 21-Jähriger aus Haan, ergriff beim Anblick der Polizei die Flucht in Richtung eines Gewässers. Dabei warf er augenscheinlich etwas von sich und bückte sich kurz ab. Anschließend leistete er der Aufforderung der Polizisten, sich auf den Boden zu legen, Folge. In unmittelbarer Nähe des Mannes wurden eine Tüte mit Bargeld sowie eine weitere Tüte gefunden, in der sich Cannabisblüten sowie mehrere kleine Tütchen, vermutlich mit Heroin gefüllt, befanden. Das Geld und die aufgefundenen Substanzen wurden sichergestellt. Der Haaner mit guineischer Herkunft muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Am Obertorweg kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Vorausgegangen war ein Streit. Ein 46 Jahre alter Kosovare aus Neuss habe einen 30 Jahre alten Tunesier, ebenfalls wohnhaft in Neuss, mit seinem vor circa einer Woche entwendeten Fahrrad gesehen. Der 46-Jährige konfrontierte den Neusser mit dem mutmaßlichen Diebstahl. Dieser bestritt, das Fahrrad entwendet zu haben, er hab es in einem Gebüsch gefunden. Die beiden Neusser gerieten daraufhin aneinander. Diese Auseinandersetzung konnte von den Beamten beobachtet werden. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte wurde eine weitere Eskalation verhindert.

Während des Schwerpunkteinsatzes wurden außerdem mehrere Platzverweise ausgesprochen.

Die Polizei wird ihre Schwerpunkteinsätze auch in Zukunft sowohl in ziviler Kleidung als auch in Uniform fortsetzen, um so die Sicherheit im Stadtgebiet weiter zu erhöhen. Sollten über diese Einsätze hinaus Beobachtungen von Bürgerinnen und Bürgern gemacht werden, nimmt die Polizei diese Hinweise gerne entgegen. Die Polizei ist 24/7 unter der Rufnummer 02131-3000 und in akuten Notfällen unter der 110 erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell