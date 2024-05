Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher geschnappt

Suhl (ots)

Dienstagnacht (07.05.2024) brachen zwei Männer in einer Garage in der Straße "Am Schwarzen Wasser" in Suhl ein. Sie entwendeten zwei Motorräder der Marken "KTM" und "Honda". Der Eigentümer der Garage wurde über ein Überwachungssystem über den Einbruch informiert und kontaktierte sofort die Polizei. Die Beamten konnten einen der Einbrecher, einen 30-Jährigen, noch im Garagenkomplex stellen und den Zweiten, einen 40-Jährigen, unweit des Tatortes in der Mauerstraße aufgreifen. Auch die beiden Motorräder fanden die Polizisten und stellten sie zunächst sicher. Die Täter wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell