LPI-SHL: E-Bikes entwendet

Römhild (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Montag aus einem Lastwagen mehrere Geldpäckchen. Der Fahrer des Brummis hatte sein Fahrzeug in der Zeit von 11:20 Uhr bis 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Mendhäuser Straße in Römhild abgestellt und verschlossen. Die Zeit der Abwesenheit nutzte der Unbekannte und entwendete die Tageseinnahmen, die im Laster verstaut waren. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

