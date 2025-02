POL-OE: Drogentest bei Autofahrer positiv

Olpe (ots) - Anlässlich des "Safer Internet Days" lädt die Kreispolizeibehörde Olpe unter dem Motto "Keine Likes für Lügen" am Dienstag, 11. Februar, Kinder und Jugendliche zu einem Tag der offenen Tür in die Beratungsstelle für Kriminalprävention in die Martinstraße 44 in Olpe ein. Von 13 bis 18 Uhr können sich die Kinder dort über Gefahren im Internet informieren. Das Programm ist vielfältig: Unteranderem ...

mehr