POL-OE: Unfall unter Alkoholeinfluss

Wenden (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag (30.01.2025) gegen 14:40 Uhr im Einmündungsbereich der Straße "Am Kattenzahl" in die "Hünsborner Straße". Beim Einbiegen in die "Hünsborner Straße" stieß ein 51-Jähriger mit seinem Auto gegen den PKW eines 24-Jährigen. Letzterer war auf der "Hünsborner Straße" unterwegs und wollte im Einmündungsbereich in die Straße "Am Kattenzahl" abbiegen. Durch ...

mehr