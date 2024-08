Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: Einbruch in Büro

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter machten sich zwischen Montag (12.08.2024) 12:00 Uhr und Dienstag (13.08.2024) 08:30 Uhr an einem Bürotrakt, der sich an ein Wohnhaus anschließt, in der Kapellenbergstraße in Döffingen zu schaffen. Die Täter hebelten zunächst eine Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren öffneten und durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter ohne Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Maichingen, Tel.: 07031 20405-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

