Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: "Safer Internet Day": Kreispolizeibehörde lädt ein

Olpe (ots)

Anlässlich des "Safer Internet Days" lädt die Kreispolizeibehörde Olpe unter dem Motto "Keine Likes für Lügen" am Dienstag, 11. Februar, Kinder und Jugendliche zu einem Tag der offenen Tür in die Beratungsstelle für Kriminalprävention in die Martinstraße 44 in Olpe ein.

Von 13 bis 18 Uhr können sich die Kinder dort über Gefahren im Internet informieren. Das Programm ist vielfältig: Unteranderem gibt es Tipps, Gespräche und ein kleines Quiz zum Thema Deepfakes. Die Beratungsstellen "Frauen helfen Frauen" und "Mädchen in Not" stellen sich vor. Außerdem finden die Kinder Antworten zu Fragen, die sie zum Thema Cybermobbing, Cybergrooming und Fragen rund um Veröffentlichung von Bildern im Netz bewegen. Kriminalhauptkommissarin Simone Klewes freut sich deshalb auf neugierige junge Menschen, die mehr darüber erfahren möchten, wie ihr sie sich sicher im Netz bewegen.

