Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall mit Motorroller - 16-Jährige leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Eine 16-Jährige verletzte sich am Sonntag (02.02.2025) bei einem Unfall mit ihrem Motorroller leicht. Sie war zusammen mit einem 14-jährigen Beifahrer auf der Kaiser-Otto-Straße in Elspe unterwegs, als sie um 17:06 Uhr auf winterglatter Straße die Kontrolle über ihren Motorroller verlor. Die leichtverletzte Jugendliche wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 14-Jährige blieb unverletzt. An dem Motorroller entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

