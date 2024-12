Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 11.12.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Verkehrsunfallflucht in Emden

Emden - In der Zeit vom 10.12. 16:40 Uhr bis 11.12. 07:20 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Straße Zwischen Beiden Bleichen in Emden. Ein unbekannter Verursacher befuhr in der o.g. Zeitspanne die Örtlichkeit und touchiert dabei aus unbekannten Gründen das ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug. Daraufhin entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Sollte sie etwas zu dem Sachverhalt sagen können, melden sie sich bitte umgehend bei der Polizei.

Verkehrsunfall in Ostrhauderfehn

Ostrhauderfehn - Heute morgen kam es, gegen 06:35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Straße 1. Südwieke. Der 69 Jahre alte Unfallverursacher aus Ostrhauderfehn befuhr die Straße 1. Südwieke und beabsichtigte in die Middendorfstraße einzufahren. Dabei übersah er die von links kommende Geschädigte und berührte mit seinem PKW das Heck der Geschädigten. Dadurch kam das Fahrzeug der 34 Jahre alten Fahrerin aus Ostrhauderfehn ins Schleudern, rutschte in Richtung Kanal, überschlug sich und landete letztlich auf dem Dach im Kanal. Zwei männliche Zeugen aus Ostrhauderfehn, 31 und 28 Jahre alt, reagierten geistesgegenwärtig und begaben sich umgehend in den Kanal zum verunfallten PKW. Während ihnen das eiskalte Wasser bis zur Brust stand, gelang es ihnen gemeinsam die Frau aus dem Auto zu befreien. Daraufhin wurde die offensichtlich unverletzte Frau an den Rettungsdienst übergeben, wo sie aufgrund des Schocks und der Unterkühlung behandelt wurde. Eine echte Heldentat der beiden Zeugen.

