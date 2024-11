POL-HAM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz an der Moritz-Bacharach-Straße

Hamm-Mitte (ots) - In der Zeit von Sonntag, 10. November, 20:00 Uhr bis Montag, 11. November, 14:30 Uhr, wurde in einem Mehrfamilienhaus an der Ludwig-Erhard-Straße in einen Kellerraum eingebrochen. Unbekannte verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Mehrfamilienhaus und brachen das Schloss an einer Kellertür auf. Der oder die Täter entwendeten zwei Pedelecs der Marke Kalkhoff nebst Akkus und ...

