Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Übelriechende Substanz löst Einsatz aus

Wenden (ots)

Die Polizei erhielt am Freitagnachmittag (07.02.2025) Kenntnis von einem Wohnungseinbruch in Hünsborn. Unbekannte waren zwischen 5:00 Uhr und 14:20 Uhr in ein Haus in der "Josefstraße" eingebrochen. Bei der Anzeigenaufnahme drang ein stechender Geruch aus der Wohnung. Nach derzeitigem Kenntnisstand stammte der Geruch von einer Substanz, welche von der Feuerwehr später als Buttersäure identifiziert wurde. Diese wurde offensichtlich in der Tatortwohnung großflächig ausgebracht. Außerdem verursachte der oder die Täter durch Manipulation an den Waschbecken einen erheblichen Wasserschaden in dem Haus. Dieses ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und schließt derzeit ein persönliches Motiv nicht aus. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

