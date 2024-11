Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Aldekerk - Kellertür aufgebrochen

Einbrecher durchwühlen Schlafzimmer

Polizei sucht Zeugen

Kerken (ots)

Am Mittwoch (20. November 2024) drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Haus am Doulenweg in Aldekerk ein. In der Zeit von 09:20 Uhr bis 12:30 Uhr öffneten sie gewaltsam eine Kellertür und gelangten so in das Haus. Dort durchwühlten sie im Schlafzimmer sämtliche Schränke und Schubladen und erbeuteten vermutlich Schmuck. Die genaue Beute war bei der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Der Erkennungsdienst der Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung am Tatort. Das ermittelnde Kriminalkommissariat in Geldern bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen machen können, sich zu melden. Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell