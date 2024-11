Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannter entreißt 78-Jährigen das Portmonee und flüchtet

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Montag (18. November 2024) gegen 12:35 Uhr wurde einem 78-jähriger Mann aus Kleve auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Van-den-Bergh-Straße das Portmonee entrissen. Der Klever war im Begriff seinen Einkaufswagen zurückzustellen und das dafür benötigte Kleingeld in sein Portmonee zurückzustecken, als er von einem kleinen Mädchen angesprochen wurde. Das Mädchen sprach ihm in schlechten italienisch an und hielt ihm ein Prospekt vor das Gesicht. In diesem Moment griff ein unbekannter Mann nach dem Portmonee, entnahm das Scheingeld und warf die leere Geldbörse zurück zum 78-Jährigen. Der Mann sagte ebenfalls noch was in gebrochenen italienisch, bevor er und das Kind in Richtung eines Fast-Food Restaurants zu Fuß flüchteten.

Der Mann soll circa 1,80 m groß gewesen sein und eine athletische Statur sowie einen langen dunklen Bart haben. Das Haar war glatt, dunkel und mittellang. Er trug eine dunkle Jacke und habe ein längliches markantes Gesicht.

Das Mädchen sei circa 1,10 - 1,20 m groß gewesen, soll sehr schlank sein und dunkle halblange Haare haben. Sie habe ein mageres Gesicht und trug eine weiße Bluse oder Jacke sowie eine dunkle Hose oder Rock mit einer weißen Bauchtasche.

Die Kripo in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat sowie die Täter gesehen haben. Sie sollen sich telefonisch unter 02821 5040 melden. (as)

