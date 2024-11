Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich: Mehrere Personen nach Kollision schwer verletzt

Kranenburg-Zyfflich (ots)

Am Dienstag (19. November 2024) kam es gegen 18:15 Uhr an der B9 in Kranenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 93-jähriger Mann aus Kranenburg beabsichtigte mit seinem Fahrzeug, einem grau-schwarzen VW T-Roc die B9 zu queren und seine Fahrt auf dem Häfnerdeich fortzusetzen. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass der Kranenburger dabei einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmenden übersah. Bei diesem Verkehrsteilnehmenden handelte es sich um einen grau-schwarzen Toyota C-HR, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt drei Personen mit niederländischer Staatsangehörigkeit befanden (ein 35-jähriger Fahrer aus Maastricht, eine 61-jährige Beifahrerin aus Weert sowie eine 58-jährige Mitfahrerin aus Doetinchen). Durch die Kollision im Kreuzungsbereich wurde mindestens eins der beiden Fahrzeuge in ein drittes Fahrzeug geschleudert, welches verkehrsbedingt an der Haltelinie zum Häfnerdeich gewartet hatte. Bei diesem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen VW Multivan, in welchem sich zwei Personen (ein 64-jähriger Mann aus Kranenburg sowie eine 47-jährige Beifahrerin aus Kranenburg) befanden.

Durch die Kollisionen der Fahrzeuge wurden die drei Kranenburger leicht verletzt, während die drei Personen mit niederländischer Staatsangehörigkeit schwer verletzt wurden. Lebensgefahr konnte im Rahmen der Unfallaufnahme, an welchem auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve beteiligt war, nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell